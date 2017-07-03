Украина решила лишить Крым статуса республики

На Украине собираются лишить Крым статуса республики – соответствующие поправки в конституцию страны планируется утвердить 5 июля.

Как уже сообщал «Новый День», так называемая Автономная республика Крым создана властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – из госбюджета в 2016 году на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен. Президент Порошенко поручил конституционной комиссии разработать проект поправок в главный закон относительно статуса Крыма.

В комиссии пришли к выводу, что полуостров необходимо лишить статуса республики, сделав его просто крымской или крымско-татарской автономией.

«Термин «республика» указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам, поэтому мы его изымаем из всех статей конституции», – цитирует РИА «Новости» члена комиссии Юрия Чижмаря.

Предполагается, что «автономия» будет указывать на форму национально-культурного развития, а не территориального устройства, «подчеркнет право коренного населения на самоопределение».

Напомним, Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев отказался признавать результаты плебисцита. Крымские татары, по данным переписи 2014 года, составляют 12,6% от всего населения Крыма.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.07.17

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