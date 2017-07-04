Вторник, 4 июля 2017, 07:04 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Пойте дома: Украина собирается запретить своим гражданам выступать в России

Пойте дома: Украина собирается запретить своим гражданам выступать в России

На Украине предлагают принять закон, запрещающий украинским артистам выступать в России, а российским – в незалежной. Соответствующий проект под номером 6660 внесен в Верховную Раду.

Как передает корреспондент РИА , закон призван обеспечить безопасность украинских гастролеров, а также информационную безопасность и целостность Украины.

Если проект будет принят, украинские граждане не смогут выступать ни в России, включая Крым, ни в Луганской, ни в Донецкой республиках. Осмелившихся нарушить запрет предлагается привлекать к ответственности – вплоть до уголовной.

Одновременно законопроект предусматривает полный запрет гастролей на Украине артистов с «той стороны».

Напомним, на Украине регулярно пополняют «черный список» артистов и других деятелей культуры, якобы угрожающих национальной безопасности своей позицией по Крыму. Попавшим в этот список въезд в страну запрещен. Так, в минвушие выходные СБУ и пограничники не пустили семь певцов. А в Киеве решили создать реестр организаторов концертов, приглашающих российских артистов, «нарушающих украинские законы».

Киев, Платон Ефимчук

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