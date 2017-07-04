В Крыму построят уникальные суда-кабелеукладчики для Арктики

В Крыму достраивают уникальные суда-кабелеукладчики проекта 15310.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», корабли «Волга» и «Вятка» способны с особой точностью укладывать кабель на глубину в десятки метров, а также поднимать для ремонта уже проложенные линии. Они не боятся ни обильных осадков, ни крепкого ветра, ни льда, ни сильного шторма. При длине около 135 метров, водоизмещение судна проекта 15310 составляет более 10 тысяч тонн. Новейшие кабелеукладчики относятся к пятому ледовому классу, то есть могут самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до одного метра в летне-осеннюю. Бортовое оборудование «Волги» и «Вятки» позволяет им работать в автономном режиме в течение 50 суток.

Суда строятся для создания инфраструктуры в Арктике и были заложены в Татарстане – на заводе имени Горького. Но сейчас оба судна находятся в сухом судостроительном доке на заводе «Залив»: учитывая размер и водоизмещение этих кораблей, решено строить их на предприятии, имеющем непосредственный выход к морю, ­так как по Волге они просто, не пройдут.

«Волга» и «Вятка» – одни из самых «закрытых» кораблей в российском Военно-морском флоте, Об их строительстве и планах применения известно очень мало. В 1980-е годы данный класс судов строился для ВМФ Советского Союза на иностранных верфях, – цитируют «Известия» военного историка Дмитрия Болтенкова. – По своим характеристикам суда проекта 15310 – одни из лучших в мире в своем классе. Их ближайшие западные аналоги работают во льдах с большими ограничениями и при шторме сразу же прекращают прокладку кабеля. Тогда как для «Волги» и «Вятки» арктические моря со штормами – нормальная рабочая среда».

«Волгу» планируется спустить на воду в 2018 году, «Вятку» – не ранее 2019 года.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 04.07.17

Пойте дома: Украина собирается запретить своим гражданам выступать в России. / 04 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Украина решила лишить Крым статуса республики. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»