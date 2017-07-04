Картина маслом: на Украине сорвали съемки второй части фильма «Ликвидация»

В Одессе сорвали съемки второй части фильма «Ликвидация»: актеру, исполняющему главную роль, запретили въезд на Украину. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Члиянц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подготовка к съемкам продолжения сериала о борьбе с преступностью в Одессе в середине ХХ века началась в 2016 году. Режиссер отметил, что «всё шло на удивление гладко и намного проще, чем я ожидал» несмотря на непростое время, местные власти и правоохранительные органы содействовали процессу.

«И вдруг как гром среди ясного неба: Актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город – без любимого фильма», – цитирует Сергея Члиянца РБК.

Напомним, сериал «Ликвидация» вышел в 2007 году. Снял его Сергей Урсуляк. В 2015-м было решено снимать продолжение, но Урсуляк от этой работы отказался.

Между тем, в 2014-2015 годах в Крыму снимался фильме «Экипаж», в котором Машков сыграл одну из ведущих ролей. Кстати, Владимир Машков является почетным гражданином Одессы.

Одесса, Платон Ефимчук

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