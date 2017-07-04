Симферополю выделили дополнительные деньги на ремонт дорог

Столице Крыма выделили дополнительно 213 миллионов рублей на ремонт дорог. «Данные средства пойдут на ремонт основных улиц» – заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в 2016 была предпринята первая попытка реконструкции центра Симферополя. Тогда потраченные 180 миллионов фактически растаяли вместе со снегом: в силу погодных условий, как говорили представители подрядчика. Идут суды.

А более месяца назад пресс-служба горадминистрации сообщала, что на ремонт улиц Симферополя на 2017 год выделено 217 миллионов рублей. При этом ремонт 12 улиц столицы, запланированный на лето текущего года, оказался сорванным. Недобросовестному подрядчику был предъявлен иск на 30 миллионов рублей. Судебные разбирательства продолжаются.

Ранее мэр Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что в 2017 году капремонт дорожного покрытия в Симферополе не планируется вообще. Что же касается необходимой суммы на приведение в порядок всех 1096 дорог, то по оценкам мэрии, необходимо не менее 15 миллиардов рублей.

Сейчас Бахарев обещает, что многострадальная улица Толстого, закрытая с осени прошлого года на капремонт, будет полностью сдана к 10 ноября.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 04.07.17

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