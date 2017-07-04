Крым возглавил рейтинг самых дешевых пакетных туров

Несмотря на рост цен на проживание и продукты, пакетные пляжные туры в Крым остаются самыми дешёвыми среди популярных у россиян направлений для летнего отдыха.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», планируя недельный отдых на двоих на полуострове, можно уложиться в 30 тысяч рублей с учётом авиаперелёта. Такие данные приводят аналитики Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

В частности, за 28 тысяч 274 рублей на двоих на 7 суток можно улететь в туристическо-оздоровительный комплекс в Бахчисарае. В стоимость тура включены также завтрак и ужин или иногда обед – на выбор. Чуть дороже (28 тысяч 841 рублей) и без питания стоит отдых в мини-отеле в Оленевке. Аналитики отмечают, что месяц назад путёвка сюда стоила 14 тысяч 280 рублей на двоих с авиаперелётом.

На втором месте – Болгария. В Кранево можно слетать на недельку за 29 тысяч 736 рублей на двоих.

Эксперты отмечают, что в «тройку» бюджетных направлений вошёл также краснодарский Сочи с ценником в 33 тысячи 681 рубль на двоих в отеле в Лазаревском с перелётом. Любители перезимовать лето в горах заплатят за неделю в Красной Поляне на 12 тысяч меньше – 20 тысяч 909 рублей.

Зато детский курорт Анапа опередил по уровню минимальных цен на пакетные туры даже некоторые зарубежные направления, такие как Турция, Греция и Болгария. Самая бюджетная цена пакетного тура на двоих – 42 тысячи 356 рублей без питания.

В то время как открывшаяся Турция предлагает паре провести семь ночей в кемерском отеле за 39 тысяч 313 рублей – это стоимость пакета «все включено», тур в этот же отель с ограниченным пансионом обойдется в 33 тысячи 700 рублей.

Самой дорогой для российского туриста пока остаётся Италия. За отдых в Байя Домиция придётся заплатить 81 тысячу 246 рублей без питания. Солнечная Сицилия будет стоить дороже – 86 тысяч 458 рублей с завтраками.

При составлении рейтинга аналитики АТОР ориентировались на данные о минимальных ценах по различным направлениям онлайн-магазина пакетных туров Onlinetours.ru (более 160 туроператоров), сервисом сравнения туров «Слетать.ру» (более 150 туроператоров) и онлайн-гипермаркетом туров Travelata.ru (более 120 туроператоров). Все цены на пакетные туры с вылетом на 21 июля даны по состоянию на вечер 3 июля.

Симферополь, Галия Шакирова

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