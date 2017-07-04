Крым проверит заместитель Сергея Шойгу

В Южном военном округе, в том числе – в Крыму, началась проверка системы материально-технического обеспечения войск. Инспекцию проводит замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», планируется оценить «боевую и мобилизационную готовность соединений и воинских частей». В частности, в Крыму будут проверены отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты.

Рабочая поездка проходит по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, она продлится до 7 июля.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 04.07.17

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