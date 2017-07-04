«Штык и Парус» против «голубых унитазов»: Севастополь поставили перед жёстким выбором

Севастополь поставили перед жёстким выбором: либо воинская слава – либо бездарная коммерция. Третьего не дано. Об этом заявила член Совета федерации от Севастополя Ольга Тимофеева. Памятник не может соседствовать с коммерческой застройкой, это «зрительно разрушает его восприятие».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», рядом со стелой «Штык и Парус», символизирующей братство армии и флота, находится многоэтажный элитный комплекс офисно-жилого назначения. Архитекторы и жители Севастополя презрительно называют его «голубые унитазы». Расположены два объекта настолько близко, что труба котельной многоэтажного комплекса выходит прямо рядом с памятником.

Такое соседство, как считает сенатор, недопустимо: либо демонтировать памятник, либо снести «голубые унитазы» и всю инфраструктуру вокруг. Тимофеева ставит вопрос жёстко: «экономическая целесообразность – либо политическая, идеологическая целесообразность, основанная на нашей памяти».

Напомним, что сама стела «Штык и Парус» ещё в 2015 году была признана аварийной, на проверку возможности её восстановления выделены средства.

Что касается «голубых унитазов», то из-за строительства этих апартаментов на мысе Хрустальном пострадало здание Морского гидрофизического института РАН – в одном из корпусов появились трещины, движение грунта и его последствия наблюдаются по сей день.

Севастополь, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 04.07.17

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