Ветер в Керченском проливе остановил паромы

Из-за сильного ветра Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу: порывы ветра в Керченском проливе достигают 20 м/с. Напомним, что для работы паромов критичной является скорость ветра в 16 м/с.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Морской дирекции», ориентировочно транспортное сообщение между двумя берегами пролива возобновится сегодня в 19.00-20.00.

«По данным на 12.00 в очереди на паром со стороны порта «Кавказ» стоят свыше 70 легковых автомобилей, сто стороны порта «Крым» – 20», – отметили в «Морской дирекции».

Как уже сообщал «Новый День», 4 июля в Крыму действует режим штормового предупреждения: ожидаются сильные дожди, грозы с градом, порывы ветра до 25 м/с.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 04.07.17

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