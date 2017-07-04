Депутаты Заксобрания Севастополя забыли избрать нового члена избиркома

Депутаты Законодательного собрания Севастополя «проморгали» нового члена городской избирательной комиссии – не избрали его в положенный срок.

Теперь право назначения переходит к Центризбиркому. Об этом на заседании Заксобрания 4 июля сообщил глава горизбиркома Севастополя Александр Петухов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочия члена избиркома с правом решающего голоса Виктора Митрофанова (предложенного в свое время отделением партии «Справедливая Россия»), прекращены 30 мая. Согласно федеральному закону, Заксобранию отводился месяц на избрание нового члена избиркома, однако решение принято не было. Руководитель профильной комиссии ЗС Виктор Посметный признал, что «недосмотрели по объективным причинам»: «Для утверждения необходимо было провести внеочередное заседание Законодательного собрания», что в конце июня не представлялось возможным», – объяснил он депутатам.

Справедливороссы тут же заявили, что депутаты Севастополя продемонстрировали некомпетентность и неумение работать по закону. И расценили бездействие ЗС как политический шаг против партии.

Севастополь, Ольга Николаева

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