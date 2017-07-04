На яхту по билетику: в Крыму взялись за «морской» бизнес

Крымская налоговая служба начала проверять владельцев яхт и катеров, организующих морские прогулки, на предмет уклонения от уплаты налогов.

Как рассказали РИА «Новый День в пресс-службе УФНС России по Крыму, в результате первого рейда в морском порту Ялты установлен факт перевозки пассажиров на яхте без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица (ч.1 ст.14.1 КоАП РФ). Капитану судна выписали штраф.

Во время повторного совместного рейда с сотрудниками Ространснадзора налоговики в ходе контрольной закупки приобрели морскую экскурсию вдоль ялтинского побережья, но ни билетов, ни чеков или иных документов, подтверждающих оплату услуги, не получили. «За неприменение контрольно-кассовой техники открыто производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере не менее 10 тысяч рублей, на юрлиц – не менее 30 тысяч рублей. Кроме того, материалы проверки переданы в Ространснадзор на предмет привлечения к ответственности за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров», – отметили в ведомстве.

Симферополь, Оксана Мурзина

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