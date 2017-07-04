Не хватило на банкет: крымчанка обворовала приятеля, чтобы гульнуть с подругой

Жительница Нижнегорского района украла у своего приятеля ноутбук, чтобы сходить в гости к подруге.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, к правоохранителям Нижнегорского района обратился местный житель с заявлением о краже ноутбука и подставки к нему общей стоимостью 5100 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли похитительницу техники. Ею оказалась 37-летняя подруга крымчанина, с которой тот выпивал спиртные напитки, но оказался «слабее» собутыльницы.

Женщине же захотелось продолжения банкета и она отправилась к подруге. Когда алкоголь закончился и там, крымчанка вернулась к своему все еще спящему другу и забрала оргтехнику.

На полученные от продажи ноутбука деньги, подруги купили «добавку» спиртного и закуску.

В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Похищенный ноутбук найден и возвращён владельцу.

Нижнегорский район, Оксана Мурзина

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