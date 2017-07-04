В Севастополе появятся платные парковки

В Севастополе введут платные парковочные места. Об сообщили сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению замгубернатора Ильи Пономарева, резкий скачок численности населения Севастополя не оставляет властям другого выхода: По неофициальным данным, сегодня в городе проживает около полумиллиона человек.

По словам замгубернатора, введение платных паркомест будет происходить плавно и ритмично. И хотя сегодня большей частью перегружен исторический центр города, чиновники не рискнули начинать проект с него. Первая экспериментальная парковка появится в этом году в Балаклаве. Позднее будут осваивать другие районы города.

Власти обещают, что платные стоянки будут открываться только после того, как рядом с ними оборудуют бесплатные, рассчитанные на кратное количество автомобилей. Помимо этого, севастопольцам обещают так называемые перехваточные парковки. Всем автолюбителям, проживающим вблизи платных стоянок, должны выдать резидентные соглашения, согласно которым плата взиматься не будет.

В правительстве города обещают, что штраФные санкции за неправильную парковку в Севастополе будут ниже, чем в целом по России. Такую поблажку чиновники поясняют витиеватой номенклатурной формулой: «В данном случае – главное не сумма, а неотвратимость наказания». Сколько именно придется неотвратимо выложить севастопольцам или гостям города за неграмотную парковку, пока не озвучивается. Открытым остается и вопрос, на какую службу возложат контроль, выписку и взимание штрафов.

Севастополь. Другие новости 04.07.17

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