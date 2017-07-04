Крымчане стремятся к морю и туда, где есть работа

Жители Крыма мигрируют из сельских районов в промышленные центры и курортные муниципалитеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госкомстат опубликовал данные о миграционных процессах, происходящих в Крыму.

Заметно стремление крымчан переселиться из сельских районов в города, особенно приморские: в 2016 году прибавилось население только в Белогорском, Красногвардейском и Симферопольском муниципальных районах, в остальных зафиксирована убыль.

Зато прирастали города – за исключением Сак и Красноперекопска. Больше других прибавилось население в Симферополе (+5 680 чел), Ялте (+2 615) и Керчи (+1 812). На сотни человек за год увеличилось население Алушты, Феодосии, Евпатории.

В целом сохраняется тенденция миграционного притока в Крым, хотя по сравнению в прошлым годом он чуть уменьшился, составив за пять месяцев 15,7 тыс чел. Большинство из них (11,4 тыс) переместились в пределах России. Их дальнего зарубежья в Крым переехали 283 человека – в прошлом году их было 825.

Из стран СНГ в Крым въехали 4 тыс, в 2015 году – 4,6 тысяч. Уехали из Крыма в страны СНГ в 2 раза больше предыдущего года: 370 против 180.

Симферополь, Ольга Картошина

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