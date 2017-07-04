Киев в шоке: константинопольский Патриарх назвал войну на Украине – гражданской

Вселенский Патриарх – Архиепископ Константинополя Варфоломей обратился к властям и гражданам Украины, призвав прекратить «братоубийственную войну».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», тем сам авторитетный религиозный деятель признал гражданский характер вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, который отрицают власти незалежной.

Об этом написал на своей странице в Facebook российский богослов, профессор Московской духовной академии, протодиакон Андрей Кураев.

«Мы молимся о мире в Украине. Мы надеемся, что братоубийственная война прекратится», – процитировал Кураев константинопольского патриарха и добавил, что сам он неоднократно заявлял, что «нет речи о внешней агрессии и оккупации» в Донбассе.

«Когда я говорил то же самое, меня украинские блогеры клеймили как путинского агента. Скажут ли они тоже самое вселенскому патриарху?», – написал опальный священник, известный своими оппозиционными взглядами и неоднократно критиковавший главу РПЦ.

Напомним, киевский режим характеризует конфликт в Донбассе исключительно как «российскую агрессию», и крайне негативно относится к тем жителям Украины, кто называет войну на юго-востоке страны гражданской, преследуя их в уголовном порядке «за измену и сепаратизм».

Симферополь, Оксана Мурзина

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