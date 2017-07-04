В Севастополе решили увеличить возраст безработных, имеющих право на господдержку

Севастопольский парламент решил увеличить возраст безработных, имеющих право на господдержку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о внесении поправок в федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

Выйти с инициативой в Госдуму депутатов попросил молодежный парламент города: предлагается увеличить возраст молодых россиян, нуждающихся в государственной поддержке при трудоустройстве с 20 до 25 лет. Вторая поправка касается диплома о полученном образовании. По мнению севастопольских законодателей, госсподержка при трудоустройстве должна быть гарантирована не только получившим диплом о высшем образовании, но и тем, у кого на руках документ о среднем профессиональном образовании.

По словам спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой, безработица среди молодежи в целом по России составляет 19,8%, в Севастополе – 20,5%. То есть, пятая часть от молодого трудоспособного населения в возрасте от 18 до 25 лет не может найти работу. У мужчин это зачастую связано со срочной воинской службой: отдав долг родине и отучившись в училище, техникуме или колледже, молодой человек уже выходит из «льготного» возраста. Многие девушки в этом возрасте осваивают «семейностроительные» институты и уходят в декрет. И только после или параллельно на заочном отделении получают профессиональное образование и получают диплом уже тоже поле 20 лет.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 04.07.17

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