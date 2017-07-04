В Симферополе иссякли деньги на фонтаны

Столица Крыма может остаться без фонтанов – из трёх сегодня работает один.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за технологическую прочистку фонтанов обслуживающей организации МУП «Горзеленхоз» должна платить горадминистрация. Но платить сегодня нечем – деньги оказались израсходованы. Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Юрий Тимонов объяснил, что всё потратили на 1 мая, 9 мая и День города.

В результате, действующим сегодня оказался только один фонтан – в Екатерининском сквере. Остальные – в сквере Республики и в парке Тренёва снова нуждаются в очистке.

Напомним, что ранее глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев уже получал жалобы от жителей Симферополя, что фонтаны «позеленели», забиты мусором и не работают. Бахарев пообещал, что на сессии 1 июня выделят целевую субвенцию, которая пойдёт в том числе и на содержание фонтанов. Тогда мэр заявил, что виной тому, что фонтаны не работают – «сбой в управлении структурой».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 04.07.17

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