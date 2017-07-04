На Крым обрушились ливни с крупным градом (ВИДЕО)

На Сакский район Крыма обрушился ливень с крупным градом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия разгулялась сегодня. Град размером с вишню выпал в селе Поповка.

Жители зафиксировали это явление на видео

Напомним, синоптики предупреждали, что 4 июня в Крыму возможны ливни, грозы и град. Их прогнозы оправдались: сначала залило западный берег Крыма, потом Симферополь, далее циклон двинулся к восточному побережью, а оттуда – на Кубань.

Ближайшие 2 дня осадков в Крыму не ожидается, а вот в пятницу, 7 июля, опять прогнозируются ливни и грозы.

Саки, Варвара Бурлакова

Саки. Другие новости 04.07.17

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