Крымчане хотят на треть больше, чем им готовы платить

Предложения по работе в Крыму не вполне соответствуют ожиданиям: соискатели хотят зарплату на треть выше

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кадровое агентство HeadHunter (НН) проанализировало рынок труда во втором квартале 2017 года. Самыми востребованными в преддверии курортного сезона оказались продавцы.

Вакансии в сфере продаж составили четверть всех предложений, размещенных в Крыму, на втором месте по востребованности работники турсферы, ресторанов и гостиниц (7%). На третьем – специалисты сферы «Строительство и недвижимость» (6%). Работодатели часто искали ИТ-специалистов (6%), маркетологов и рекламщиков (6%).

Такой расклад не вполне соответствует пожеланиям крымчан, ищущих работу: в сфере продаж готовы работать 17% из них, по 10% составляют ИТ-специалисты и желающие работать руководителями высшего звена. В сфере «Строительство и недвижимость» искали работу 10% соискателей, в производстве – 8%. Желающих работать в турсфере, ресторанах и гостиницах оказалось 5%. Каждый десятый из разместивших резюме не имел опыта работы.

Во втором квартале 2017 года в Крыму на одну вакансию приходилось 4 резюме. Переизбыток специалистов наблюдался среди топ-менеджеров (13,2 резюме на одну вакансию) и госслужащих (7,4). Отмечен дефицит медицинского персонала, маркетологов, работников туристической сферы, специалистов по продажам и сферы «Строительство и недвижимость – в этих профотраслях на одну вакансию приходилось менее 2 резюме.

По данным HH средняя предлагаемая заработная плата во втором квартале в Крыму составила 30 тысяч рублей, а желаемая, т.е. та, которую соискатели указывали в резюме, – 40 тысяч рублей.

Наиболее высокую зарплату работодатели обещали специалистам по строительству и недвижимости (50 000 руб), IT-специалистам (40 000) и работникам продаж (37 500 руб).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.07.17

На Крым обрушились ливни с крупным градом (ВИДЕО). / В Симферополе иссякли деньги на фонтаны. / В Севастополе решили увеличить возраст безработных, имеющих право на господдержку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»