Симферополь решили «залить» квасом

Администрация Симферополя решила заработать на летних потребностях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине лета в городе решили упорядочить уличную торговлю квасом. Администрация определила 30 точек для его продажи и правила проведения аукциона по размещению торговых объектов.

Напомним, крупнейший производитель пива и безалкогольных напитков комбинат «Крым» прекратил разлив кваса в большие бочки в 2014 году, объяснив это тем, что в них живой напиток может сохранять свои качества только двое суток, и комбинат не хочет нести ответственность за действия предпринимателей-реализаторов.

Квас стали разливать в пэт-бутылки и поставлять в кегах. Сейчас квас предлагают несколько крымских производителей. Один, например, на волне энтузиазма перевез производство из Курской области в Бахчисарайский район сразу после Крымской весны и до сих пор не может найти взаимопонимания с чиновниками, ответственными за торговлю.

Половина лета прошла, кое-где в Симферополе стоят прилавки с козырьками, где предлагают квас и лимонад, но чаще – только призывают на работу продавцов с санитарной книжкой. На этих же пустых прилавках прохожие оставляют обертки от мороженого и пустые банки – на многолюдной остановке возле «Ашана», например, другого мусоросборника нет.

Реально выпить холодного кваса негде. На днях администрация Симферополя опубликовала список мест, где желающие предприниматели могут разместить торговлю квасом – их на весь город 30.

За участие в аукционе нужно заплатить 18 тыс руб, аукционный торг начнется с ежемесячной платы в 2 тыс руб и будет повышаться с шагом 200 руб.

С победителями аукциона предполагается заключить договоры на семь лет, торговать можно будет с 1 мая до 31 октября. В этом году – со дня заключения договора. Вскрытие конвертов с заявками участников аукциона назначено на 31 июля.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.07.17

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