Услуга есть, воспользоваться невозможно: в Севастополе из двух социальных такси осталось одно

В Севастополе инвалидам при поездке в социальном такси разрешили брать с собой двух сопровождающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее инвалида мог сопровождать только один человек, но, по словам директора Департамента труда и соцзащиты Станислава Борисенко, практика показала, что зачастую один человек физически не может справиться с посадкой и высадкой пассажира.

Напомним, что услуга социального такси появилась в Севастополе прошлой весной. На баланс ГУП «Севавтотранс» было поставлено два минивена, поступивших в город в рамках гуманитарной помощи. Спецавтомобили изначально оборудованы подъемными механизмами. Как сообщил Станислав Борисенко, сейчас одна машина находится в ремонте, транспортники ждут необходимую деталь под заказ.

С учетом того, что автомобилей всего два, заказывать соцтакси необходимо не позднее, чем за сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» сотрудники отделения терапии 1-й городской больницы, далеко не все пациенты и их родственники знают, что подобное такси вообще работает в городе. По большей части, при выписке инвалидов, людей с ампутированными или травмированными конечностями, родственники заказывают частных перевозчиков. Коммерческое транспортное такси предоставляет двух сопровождающих и каталку. Услуга с посадкой-высадкой и транспортировка к месту назначения стоит порядка 2 тысяч рублей.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 04.07.17

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