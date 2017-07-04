В Ялте начинается строительство крематория

В Ялте начинается строительство первого в Крыму крематория. Он будет возведён в в районе кладбища Иссары.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», объект планируется закончить к ноябрю. Решении о строительстве было принято весной прошлого года, проект прошёл согласование инвестсовета республики, а также все экспертизы, включая экологическую.

Кремационные блоки готовы и ждут в Липецке, на участке в девять соток в ближайшие дни начнётся заливка фундамента, прокладка инженерных сетей. Сборка объекта из готовых блоков – дело одной недели, утверждает застройщик.

Как объяснили корреспонденту РИА «Новый День» в ялтинском департаменте ЖКХ, в Ялте отмечается самая большая в Крыму проблема с захоронениями. На кладбище пришлось уже снимать асфальтовые дорожки, чтобы рыть очередные могилы. А выделить участок до 100 гектаров, чтобы заложить на ближайшие годы новое кладбище, город не может.

Застройщик считает, что с учётом населения Крыма «было бы правильно поставить семь крематориев» на полуотсрове.

Заметим, что строительство крематория в столице Крыма обсуждалось ещё с 2006 года. Однако симферопольцы, а также Крымска епархия, не сочли возможным тогда реализовать подобный проект.

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 04.07.17

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