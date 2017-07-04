Севастопольские власти не могут решить проблему бесплатного проезда для ветеранов

185 тысяч севастопольцев не могут воспользоваться льготами на проезд в городском общественном транспорте в полном объеме. Проблем обсуждалась сегодня на заседании Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Татьяна Лобач сообщила, что на личном приеме севастопольцы часто жалуются на невозможность передвигаться по городу бесплатно и призвала «вместе что-то сделать».

Однако чиновники что-то сделать пока не в состоянии. На сегодняшний день льготные категории граждан могут пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и некоторых автобусах, обслуживающих социальные маршруты. Такие маршруты единичны и покрывают далеко не весь город.

По словам председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой, городское правительство собирается обеспечить всех ветеранов и льготников бесплатным проездом в рамках программы внедрения электронного билета. Но эта программа только стартовала: транспортники еще даже не разработали техзадание. Кроме того, для внедрения электронной платежной системы необходимо оборудовать весь городской транспорт валидаторами. По данным главы Дептранса Игоря Титова, самый простой валидатор стоит порядка 30 тысяч рублей. Сколько всего необходимо вложить в систему электронных турникетов, пока никто даже не считал.

Севастополь, Вера Филатова

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