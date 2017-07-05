Польша – Украине: с Бандерой и Шухевичем – на свалку истории, а не в ЕС

Официальный Киев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского касательно перспектив вступления Украины в Евросоюз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Польша пообещала наложить вето на потенциальное вступление Украины в ЕС, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что слова Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. А также пообещал вызвать посла Польши для объяснений в украинский МИД.

Напомним, глава польского МИД заявил накануне: «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете».

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 05.07.17

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