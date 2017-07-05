В Крыму суд назначил сроки полицейским – крышевателям «массажного салона»

Евпаторийский горсуд приговорил заместителя бывшего начальника отдела полиции по оперативной работе Евпаторийского ОМВД к 7 годам «строгача» за коррупцию, а его четверо сообщников получили условные сроки.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома России по РК, с июня по сентябрь 2015 года начальник и замначальника полиции Евпатории получили от местного предпринимателя, организовавшего бордель под видом массажного салона, взятку в размере 210 тысяч рублей.

По данным следствия, силовики предложили владельцу салона своё покровительство за «прибавку к зарплате» в 70 тысяч рублей ежемесячно.

Возглавил компанию замначальника отдела полиции по оперативной работе, его шеф обеспечивал общее покровительство, а трое сотрудников выступили в роли посредников при передаче денег.

В отношении силовиков было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«Суд назначил бывшему заместителю начальника отдела полиции по оперативной работе наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, остальным подсудимым (посредникам во взяточничестве) от трех до двух лет лишения свободы, которое применено условно», – сообщили в ведомстве, добавив, что приговор в законную силу пока не вступил.

Коррупционеры в погонах оперативно уволены из МВД.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 05.07.17

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