В Керчи пограничники спасли дельфина. Экологи: это капля в море (ФОТО)

Крымские пограничники спасли в Керченском проливе черноморского дельфина-афалину.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, во время рейда сотрудники управления заметили в районе крепости «Керчь» Павловской бухты запутавшегося в сетях дельфина.

В спасении морского млекопитающего, занесённого в Красную Книгу Крыма и России, принял весь личный состав катера. После освобождения из «плена» афалину отпустили на свободу.

Как уже сообщал «Новый День», рыбацкие сети – настоящее бедствие для черноморских дельфинов. Но чаще всего в них попадают азовки.

По словам биологов, их сонар не способен фиксировать эти сети: луч проходит сквозь ячейки. В результате они гибнут сотнями, в том числе, от рук рыбаков, которые добивают запутавшихся животных. В акватории Керченского полуострова традиционно идёт промысловый лов рыб: сети и каравы стоят вдоль всей береговой линии.

Ещё одной причиной гибели морских млекопитающих являются рыболовные суда –сейнеры.

«Накануне в акватории Нового Света, прямо перед мысом Капчик, в сетях у 85-метрового сейнера-морозильника погибла и была выброшена на берег ещё одна афалина», – рассказали РИА «Новый День» морские биологи экологического проекта в защиту черноморских дельфинов Serene Sea/Море Голосов.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 05.07.17

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