«Партнёр» Эрдоган заверил экстремиста Джемилева в дружбе и братстве

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и Мустафа Джемилёв, один из лидеров меджлиса крымскотатарского народа (экстремисткая организация, запрещённая в РФ), встретились за «закрытыми дверями» в Анкаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в 45-минутной беседе они обсудили, в том числе, отношение Турции к статусу Крыма.

На встрече президент Турции заявил о своей твёрдой позиции «относительно нерушимости территориальной целостности Украины», сообщают украинские СМИ.

А Джемилев, в свою очередь, поделился с Эрдоганом радостью по поводу возможного изменения статуса несуществующей Автономной Республики Крым на симулякр крымкотатарской национальной автономии в рамках унитарной Украины.

К тому же, президент Эрдоган заверил Джемилева, что «властью Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами».

Напомним, что в марте этого года Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, закрыв свои порты для крымских судов. Публичного разъяснения этого демарша турецкая сторона не дала до сих пор.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 05.07.17

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