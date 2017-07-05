Иностранным инвестициям в Крыму обеспечили «стратегический» контроль и учёт

Госдума придала окончательный вид закону «О порядке применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно этому документу иностранные инвесторы в течение 90 дней (с момента внесения в госреестр юридических лиц) должны уведомить уполномоченный правительством орган о владении 5% (и более) акций компаний Крыма и Севастополя, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности РФ. В случае нарушения дела передаются на рассмотрение в арбитражный суд.

Напомним, что первые поправки к одноимённому законопроекту были внесены в Госдуму в мае этого года, почти два месяца документ прорабатывался Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Сегодня Госдума приняла его в третьем чтении. Закон в окончательной редакции призван «усилить контроль за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, предупредить злоупотребления в данной сфере», как цитиует пояснительную записку ТАСС.

Москва, Лена Данилова

Москва. Другие новости 05.07.17

«Партнёр» Эрдоган заверил экстремиста Джемилева в дружбе и братстве. / В Керчи пограничники спасли дельфина. Экологи: это капля в море (ФОТО). / В России появилась памятная монета с «Девятым валом» Айвазовского. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»