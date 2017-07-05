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В симферопольскую колонию срочно вызвали работников ЗАГСа

В симферопольскую колонию срочно вызвали работников ЗАГСа

В симферопольской исправительной колонии ИК-1 УФСИН РК зарегистрировали брак две пары.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», церемонию бракосочетания провели сотрудники ЗАГС Железнодорожного района.

Своими чувствами поделился один из молодожёнов. Он сказал, что он и его невеста долго ждали этого момента и теперь надеются, что их семья будет крепкой, счастливой и вдвоём они справятся со всеми трудностями.

Сотрудник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-1 майор внутренней службы Георгий Гоголев поздравил молодых и отметил, что создание семьи – это стимул к «будущему правопослушному поведению на свободе».

Обе пары после церемонии заключения брака получили длительное свидание.

Симферополь, Лена Данилова

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