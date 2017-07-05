Ялтинская фирма погорела на попытке коррумпировать детское учреждение

По результатам прокурорской проверки ялтинскую компанию ООО «Эко-23», оштрафовали на один миллион рублей за коррупцию.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры Крыма, коммерческий директор фирмы предложил ответственному работнику детского оздоровительного учреждения взятку за подписание несоответствующих условиям контракта актов выполненных работ.

В ходе судебных разбирательств Ялтинский городской суд обязал «Эко-23» выплатить штраф за совершение административного правонарушении (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В ведомстве добавили, что ранее в рамках данного дела двое работников общества, предложившие взятку, приговорены к 4 годам лишения свободы колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 5 миллионов рублей.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 05.07.17

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