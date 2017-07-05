В Госдуме подготовили особые правила наследования для Крыма и Севастополя

Государственная Дума РФ одобрила во втором чтении законопроект, предполагающий особые нормы вступления в права наследства для Крыма и Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в документе написано, что если наследство открылось 18 марта 2014 года и позднее, права наследника подпадают под раздел V Гражданского кодекса РФ. А если до указанной даты, то наследственные отношения будут регулироваться законодательством Украины, то есть теми нормами, которые действовали на территориях Крыма и Севастополя до даты воссоединения с Россией.

Предусматриваются и особые моменты. В российском законодательстве сегодня нет права составления совместного завещания супругов, в отличие от украинского гражданского права. В связи с этим устанавливается, что совместные завещания, совершенные в период действия законов Украины на территориях Крыма и Севастополя, то есть – до 18 марта 2014 года, сегодня остаются в силе.

Кроме того, в законопроекте определены права очерёдности наследования, нормы права в отношении вымороченного имущества и прочее, что имеет некоторые различия в законодательствах Украины и России и нуждается в урегулировании для защиты прав жителей Крыма и Севастополя.

Москва, Лена Данилова

Москва. Другие новости 05.07.17

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