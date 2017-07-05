Минобороны России организует в Крыму масштабные поисковые экспедиции – на море и на суше

В середине июля Минобороны России совместно с поисковыми отрядами организует масштабную экспедицию по поиску кораблей и подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма, а также останков погибших защитников Аджимушкайских каменоломен в Керчи.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», экспедиция пройдёт в два этапа.

«Первый этап экспедиции по поиску подводных лодок и кораблей, затонувших в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны, пройдёт с 19 по 29 июля. С 31 июля по 12 августа пройдёт второй этап экспедиции – в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи», – сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, добавив, что в мероприятии примут участие около 100 человек и суда вспомогательного флота ЧФ.

В Аджимушкайских каменоломнях будет работать личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Кроме того, в составе экспедиции значатся представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации и Управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны России.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая со дна Керченского пролива в районе строительства моста энтузиасты общественной организации «Батарея 29 БИС» подняли военный истребитель «Киттихок», сбитый над Чёрным морем в ноябре 1943 года. После реставрации самолёт перевезут в Крепость Керчь.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.07.17

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