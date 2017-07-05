На гурзуфскую набережную запретили заезжать на машинах. Через месяц после введения запрета

Автомобильное движение по набережной курортного посёлка Гурзуф временно ограничено, установлены шлагбаумы. Ограничение продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба горадминистрации Ялты. Для удобства подъезда к набережной администрация посёлка собирается организовать платную парковку (в районе стадиона).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение об ограничении движения транспорта было принято ещё 1 июня. Тем не менее, по сообщениям СМИ, в июне по набережной Гурзуфа свободно ездили и парковались машины, причём за деньги. Платную парковку обслуживали люди в синих жилетах с надписью «Муниципальное предприятие Ялты «Туринфоцентр ЮБК».

«Синие жилеты» брали за одно место 60 рублей и более, чеки выдавали «через раз», о чём рассказывали местные жители и отдыхающие.

Мэр Ялты Андрей Ростенко сказал тогда, что допускает «определённые нарушения, но это решаемо».

Напомним, что концепцией реконструкции Гурзуфской набережной предусмотрено создание «водной, пляжной и прогулочной территории» протяжённостью 1300 метров. Проектно-изыскательскими работами согласно контракту с муниципалитетом Ялты должно заниматься ООО «Конструкторское Бюро – 82» и закончить их, самое позднее, в третьем квартале 2017 года.

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 05.07.17

Минобороны России организует в Крыму масштабные поисковые экспедиции – на море и на суше. / Крымские селяне набрали льготных кредитов на полмиллиарда. / В Госдуме подготовили особые правила наследования для Крыма и Севастополя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»