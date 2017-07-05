Среда, 5 июля 2017, 17:18 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

На гурзуфскую набережную запретили заезжать на машинах. Через месяц после введения запрета

На гурзуфскую набережную запретили заезжать на машинах. Через месяц после введения запрета

Автомобильное движение по набережной курортного посёлка Гурзуф временно ограничено, установлены шлагбаумы. Ограничение продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба горадминистрации Ялты. Для удобства подъезда к набережной администрация посёлка собирается организовать платную парковку (в районе стадиона).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение об ограничении движения транспорта было принято ещё 1 июня. Тем не менее, по сообщениям СМИ, в июне по набережной Гурзуфа свободно ездили и парковались машины, причём за деньги. Платную парковку обслуживали люди в синих жилетах с надписью «Муниципальное предприятие Ялты «Туринфоцентр ЮБК».

«Синие жилеты» брали за одно место 60 рублей и более, чеки выдавали «через раз», о чём рассказывали местные жители и отдыхающие.

Мэр Ялты Андрей Ростенко сказал тогда, что допускает «определённые нарушения, но это решаемо».

Напомним, что концепцией реконструкции Гурзуфской набережной предусмотрено создание «водной, пляжной и прогулочной территории» протяжённостью 1300 метров. Проектно-изыскательскими работами согласно контракту с муниципалитетом Ялты должно заниматься ООО «Конструкторское Бюро – 82» и закончить их, самое позднее, в третьем квартале 2017 года.

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 05.07.17

Минобороны России организует в Крыму масштабные поисковые экспедиции – на море и на суше. / Крымские селяне набрали льготных кредитов на полмиллиарда. / В Госдуме подготовили особые правила наследования для Крыма и Севастополя.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Минобороны России организует в Крыму масштабные поисковые экспедиции – на море и на суше

Крымские селяне набрали льготных кредитов на полмиллиарда

В Госдуме подготовили особые правила наследования для Крыма и Севастополя

Ялтинская фирма погорела на попытке коррумпировать детское учреждение

В симферопольскую колонию срочно вызвали работников ЗАГСа

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости