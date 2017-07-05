В Севастополе начали сбор документов против юристов Чалого и Николаева

В Севастополе стартовал сбор документов против земельных юристов Алексея Чалого и ресторатора Олега Николаева. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил инициатор акции местный политик Евгений Дубовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы будут собирать против ООО «Правозащита».

«Всем, кто пострадал от деятельности ООО «Правозащита» (та, которая создана по инициативе Чалого и Николаева) убедительная просьба- до 15 июля 2017г передать нашим юристам копии исков, судебных решений или других документов, по которым вас лишают земли. Время приема документов с 09.00 до 12.00, по адресу ул.Шмидта, 4, офис РО ПП Справедливая Россия», – сказано в сообщении.

Дубовик утверждает, что как минимум 10 тысяч севастопольцев судятся с ООО «Правозащита». Всем пострадавшим Дубовик обещает юридическую помощь.

В свое время ООО «Правозащита» было выделено 25 млн из бюджета на урегулирование земельных вопросов, сообщает сайт Новый Севастополь.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 05.07.17

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