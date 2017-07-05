В Крыму сожители попались на мошенничестве с маткапиталом

Проживающая в Советском районе РК гражданская пара придумала нехитрую схему обналичивания материнского капитала.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры Крыма, мать троих несовершеннолетних детей продала собственную квартиру своему гражданскому мужу, с которым проживала одной семьей. А потом ее же и купила у него, намереваясь под эту сделку получить средства материнского капитала.

Каким образом женщине удалось продать недвижимость с прописанными в ней несовершеннолетними, не уточняется.

Тем не менее, прокурор района обратился с иском в Советский районный суд о признании договоров купли-продажи квартиры недействительными. Судья согласился с позицией правоохранителя. «Стороны возвращены в первоначальное состояние», – отмечают в ведомстве.

Напомним, что согласно российскому законодательству материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, образование детей и пенсию мамы. В 2017 году за рождение второго ребёнка государство выдаёт 453 тысячи 026 рублей.

Советский район, Оксана Мурзина

Советский район. Другие новости 05.07.17

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