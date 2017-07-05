Хорошо устроились: окружение Порошенко вкладывает миллионы долларов в Крым

Украинский политик Олег Гладковский (Свинарчук) – первый замсекретаря Совбеза Украины, член Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля активно инвестирует в бизнес в российском Крыму.

Об этом заявил журналист-расследователь Александр Дубинский в эфире одного из украинских телеканалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инвестиции Гладковского-Свинарчука в крымский бизнес за последние годы составили около миллиона долларов.

Дубинский сообщает, что чиновник вкладывает в агросектор и автосборочное предприятие в Крыму. Дубинский утверждает, что замглавы СНБО на Украине далеко не единственный политик из обоймы президента Порошенко, которые вкладывают в крымскую экономику огромные средства.

На вопрос украинской телеведущей, «как может быть у человека бизнес в Крыму, в оккупированном, если он является еще и замглавой СНБО», Дубинский воскликнул: «А скажите, у кого его нет, из верхушки украинской власти, у кого его нет? Я не буду их называть пофамильно – это все люди, которые сейчас пришли к власти после 2014-го года».

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 05.07.17

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