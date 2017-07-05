МУПы, аккуратно собравшие деньги с крымчан, задолжали энергетикам и газовикам

Своевременные расчеты населения Крыма за услуги ЖКХ не влияют на финансовую дисциплину МУПов: долг предприятий-потребителей перед «Крымэнерго» составляет 264 млн руб, причем 34 (на сумму 75 млн руб) из них не согласны с долговыми требованиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 18 должниками удалось подписать графики реструктуризации задолженности.

За непогашенную – уже частично отключены от энергоснабжения восемь МУПов системы ЖКХ. Такие цифры были приведены на видеоконференции, прошедшей в Совмине Крыма.

То есть, уровень оплат электричества населением никак не связан с действиями управляющих компаний – в «черный» список попал, например, «Железнодорожный жилсервис» из Симферополя.

Непростая ситуация складывается и с долгами за потребленный газ. С «Крымгазсетями» не расплатились теплопоставляющие организации Бахчисарая, Ялты, Красноперекопска.

На предприятии «ЯлтаКурортТеплоэнерго» от газоснабжения уже отключено 15 объектов.

Пока газ продолжают подавать на семь объектов: больницу и жилой дом в Гурзуфе, амбулаторию, головной винзавод «Массандры», городскую баню Ялты, общежитие в Массандре и санаторий им.Пушкина.

Но ГУП «Крымгазсети» собирается отключить газ на пяти из них, оставив подачу только больнице и амбулатории.

Между тем, вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк вступился за винзавод, попросил подождать до конца недели, провести рабочее совещание с заинтересованными лицами.

Просьбу поддержали и представители ялтинской администрации, участвовавшие в видеоконференции. В тоже время, вступаться за баню, санаторий и общежитие присутствующие на совещании почему-то не стали.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.07.17

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