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Крым

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В Крыму подрядчик задумал неплохо нажиться на ремонте школы

В Крыму подрядчик задумал неплохо нажиться на ремонте школы

В Черноморском районе Крыма подрядчик, ведущий работы по реконструкции Межводненской общеобразовательной школы I-III ступеней, пытался завысить стоимость ремонта на 250 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры Крыма, по итогам выполненных работ был подписан соответствующий акт, однако проверка показала явное преувеличение затрат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Максимальное наказание за подобное деяние – лишение свободы сроком до четырёх лет.

Черноморский район, Оксана Мурзина

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