Муниципалитетам Крыма грозит уголовная ответственность за игры с землёй – комиссия проверит семь городов

Законность изменения видов целевого назначения земельных участков в городах Крыма проверит специальная комиссия. Её создание по решению главы республики анонсировано сегодня на правительственном портале.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», комиссия начинает работу 17 июля.

Она проведёт проверку в семи городах – Ялте, Алуште, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи. Муниципалитеты до начала проверки обязаны предоставить комиссии информацию об участках, по которым были приняты решения об изменении их использования за период с 18 марта 2014 года.

Напомним, что недавно о массовых нарушениях использования земельных участков, в частности – о застройке рекреационных территорий, жёстко высказался глава республики.

Сергей Аксёнов через Facebook обратился «ко всем городам Крыма» и посоветовал вовремя «принять решение о возврате прежних целевых назначений». Иначе ими займутся следственные органы и прокуратура, так как это является уголовным преступлением.

В специальную комиссию войдут шесть человек: Михаил Маргаритов – советник главы Крыма, Алла Архангельская – замминистра экологии и природных ресурсов, Валерий Драч – замминистра имущественных и земельных отношений, Вячеслав Зарубин – заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия, Константин Ищенко – замначальника Гостройнадзора, Алексей Костин – зампредседателя Госкомрегистра.

Возглавит комиссию – вице-премьер Крыма Павел Королёв.

Симферополь, Лена Данилова

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