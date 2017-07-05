В Севастополе продавец «воздушных» земельных участков заработала крупный штраф и срок

Севастопольский городской суд приговорил секретаря жилищно-строительного кооператива «Лагуна» к шести с половиной годам за махинации с земельными участками. Срок назначен условно, а компенсация в четыре с половиной миллиона в пользу потерпевших – реально.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мошенница при помощи соучастников продавала несуществующие земельные участки кооператива «Лагуна».

Кооператив не владел землёй, но соучастники – председатель и секретарь ЖСК, а также привлечённый в группу риелтор – использовали подставных членов кооператива – «владельцев» земли. Эти люди на глазах у покупателя писали заявления о выходе, а покупатель, после оплаты участка, вступал в ЖСК.

За участок мошенники просили 10 тысяч долларов, им удалось «продать» шесть участков, пока один из покупателей не заподозрил махинацию.

Правоохранительные органы смогли зафиксировать противоправные действия подозреваемой.

Секретарю ЖСК «Лагуна» суд вынес приговор за мошенничество (шесть доказанных эпизодов), «совершённое организованной группой в особо крупном размере».

Уголовные дела её соучастников находятся на рассмотрении в Балаклавском суде Севастополя.

Севастополь, новый День, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 05.07.17

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