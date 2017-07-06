Муниципалитеты Крыма заподозрили в фальсификации отчетов о подготовке к зиме

В МинЖКХ Крыма подозревают, что в муниципалитетах отчетность о подготовке к зиме подгоняют к плановым показателям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предположение было высказано в ходе видеоконференции, которую Совмин проводил с городами и районами полуострова.

Замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев, говоря о подготовке к зиме, разделил муниципалитеты на три уровня. Среди наихудших он назвал города Джанкой, Феодосию, Симферополь, Белогорский и Кировский районы. Низкий уровень, по его словам, в Алуште и Керчи. Среди лучших он выделил Армянск, Евпаторию, Саки, Ялту.

Что касается готовности к зиме многоквартирных домов, то она в целом по республике составляет 73% – доложено о готовности 4 тыс 221 дома. Наименьший процент – Керчь, Симферополь, Бахчисарайский, Ленинский районы. Среди передовиков – Красноперекопск и, неожиданно, – Джанкой.

Однако, значительная часть этих сведений может оказаться не вполне достоверной: специалисты МинЖКХ проанализировали отчеты и по ряду администраций «зафиксировали подгонку показателей под плановые цифры».

В связи с этим Зейтулаев предупреждает: не надо заниматься очковтирательством – через неделю начнутся проверки.

«Будем выезжать, проверять котельные, состояния теплотрасс, наличие на них изоляции, будем проверять жилой фонд, подыматься на чердаки, спускаться в подвалы…», – пригрозил замминистра.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 06.07.17

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