Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет, чтобы Крым вернулся в состав незалежной, но сам туда не торопится и не прогнозирует собственное возвращение даже в Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», опальный президент назвал нежелание Крымчан оставаться под властью киевского режима предсказуемым, вместе с тем, не стал пояснять – что может побудить их вернуться обратно.

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны – огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», – рассказал Янукович журналистам.

Однако, экс-президент признал, что в отличие от его импровизированного решения бежать из Киева в Ростов, – давнее желание Крымчан освободиться от украинских националистов сомнений никогда не вызывало.

«Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», – пояснил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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