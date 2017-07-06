Глава крымского парламента анонсировал кадровые чистки в крымском правительстве

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объявил, что в пятницу республиканский парламент рассмотрит предложения крымского кабинета министров об изменениях в составе правительства. Заявление было сделано во время заседания политсовета Крымского регионального отделения партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пятничном внеочередном пленарном заседании Госсовета Крыма будут рассматривать вопросы изменений в бюджете, строительства и сносов нелегальных сооружений. Но самым интригующим станет кадровый вопрос.

«В пятницу состоится внеочередное пленарное заседание Государственного совета. Будет рассмотрен большой пакет неотложных вопросов, касающихся изменений в бюджет. Также мы принимаем несколько очень важных законов, по согласованию с федеральными структурами, в том числе касаемо строительных вопросов и сносов. И, безусловно, кадровые вопросы. Совет министров сейчас их готовит, и в четверг они будут поданы в Госсовет», – сказал глава крымского парламента.

Симферополь, Вера Филатова

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