Мак в огороде – срок в тюрьме: крымские пенсионерки угодили под антинаркотические рейды

Две пожилые жительницы Белогорского района «попались» на выращивании мака на своих приусадебных участках.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские обнаружили 54 растения рода мак «с признаками культивирования» в палисаднике одной местной пенсионерки и еще 16 маковых кустов в огороде жительницы соседнего села.

В результате экспертизы было установлено, что изъятые кусты являются наркосодержащими растениями вида мак рода «Papaver».

Пенсионерки заявили, что цветы «растут для красоты».

Полицейские Белогорского района возбудили уголовные дела по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Максимальное наказание – от штрафа в триста тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 06.07.17

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