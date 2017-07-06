Четверг, 6 июля 2017, 13:55 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Мак в огороде – срок в тюрьме: крымские пенсионерки угодили под антинаркотические рейды

Мак в огороде – срок в тюрьме: крымские пенсионерки угодили под антинаркотические рейды

Две пожилые жительницы Белогорского района «попались» на выращивании мака на своих приусадебных участках.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские обнаружили 54 растения рода мак «с признаками культивирования» в палисаднике одной местной пенсионерки и еще 16 маковых кустов в огороде жительницы соседнего села.

В результате экспертизы было установлено, что изъятые кусты являются наркосодержащими растениями вида мак рода «Papaver».

Пенсионерки заявили, что цветы «растут для красоты».

Полицейские Белогорского района возбудили уголовные дела по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Максимальное наказание – от штрафа в триста тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 06.07.17

Reuters «настучало» на Siemens: в Крыму появились новейшие немецкие газотурбины. / Глава Крыма подтвердил перестановки в правительстве и раскрыл подробности. / В Судаке обезумевшие от жестокого обращения обезьяны покусали туристов. Жертвами стали 5-летний ребёнок и беременная женщина.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Эксперт: Решение Овсянникова по памятнику «Примирения» грозит окончательно расколоть Севастополь

Порошенко переведёт карателей АТО в статус натовских бойцов

В Севастополе после нескольких скандалов определились с местом для памятника Потемкину-Таврическому

Reuters «настучало» на Siemens: в Крыму появились новейшие немецкие газотурбины

Глава Крыма подтвердил перестановки в правительстве и раскрыл подробности

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости