Порошенко переведёт карателей АТО в статус натовских бойцов

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня подписал закон, который официально закрепляет курс Украины на вступление в НАТО. Совместимость украинской армии с войсками альянса должна быть достигнута до 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», парламент Украины принял закон о вступлении в НАТО ещё 8 июня. Подпись Порошенко закрепляет этот курс, как выразился он сам на странице в Facebook, в качестве «ключевого фактора государственной политики».

Это означает, что Украина приступает к конкретным шагам по взаимодействию с альянсом: реформирование технической базы ВСУ, обязательное участие личного состава в мировых «этнических, территориальных и политических конфликтах», подчинение штабам НАТО.

Кроме того, члены альянса и претенденты обязаны предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны, а также «вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО».

Министр иностранных дел незалежной Климкин заявил, что Украине «есть чему научить НАТО». Имел ли он в виду постоянные артобстрелы городов Донбасса из пушек и «градов» или бегство украинской армии из Крыма – не уточняется.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 06.07.17

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