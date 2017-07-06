Год своенравной погоды продолжается: на Крым вновь обрушатся громы и молнии

На последний день рабочей недели в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в пятницу на полуострове прольются сильные ливневые дожди с грозами и порывами ветрами до 20-25 м/с. Керченская паромная переправа может временно приостановить свою работу.

Как рассказали РИА «Новый День» в крымском Гидрометцентре, грозы принесут в Крым очередное похолодание. Средняя дневная температура воздуха на полуострове в пятницу составит 22°С …27°С выше нуля. В Симферополе +24°С …+26°С.

Тем не менее, стихия недолго будет властвовать над Крымом. В субботу на полуострове ожидается солнечная погода и без осадков +25°С …+30°С. В воскресенье в отдельных районах вновь пройдут кратковременные дожди – 25°С …30°С со знаком «плюс».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.07.17

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