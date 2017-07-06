В Крыму «Детскую флотилию» оградили от недобросовестных заборостроителей с материка

Антимонопольная служба по Крыму и Севастополю (ФАС) дополнила реестр недобросовестных подрядчиков (поставщиков). В него будет внесено ООО «Протон плюс» из села Коноково Успенского района Краснодарского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по документам, опубликованным ФАС, в прошлом году заявка ООО «Протон плюс» оказалась единственной, поданной для участия в аукционе по капитальному ремонту ограждения территории Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская морская флотилия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (ул. Пушкина, 20). С ним и был заключен договор на ремонт ограждения.

Срок выполнения работ составлял 45 дней, они должны были быть завершены до наступления нового года. Однако ни в феврале 2017 года, ни в марте подрядчик к работам не приступил. А в ответ на намерение заказчика расторгнуть договор, объявил, что обязуется приступить к работе до 15 мая 2017 года.

23 мая 2017 года заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, после этой даты пояснений от ООО «Протон плюс» в адрес Управления ФАС не поступало. Краснодарская фирма объявлена недобросовестным подрядчиком.

В настоящее время конкурс на ремонт ограждения детской флотилии объявлен заново, сумма подряда составляет 601 тыс руб.

Севастополь, Ольга Картошина

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