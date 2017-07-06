Аэропорт Симферополя зазывает инстаграмщиков на селфи с поцелуями

В аэропорту «Симферополь» определили отдельные «Места для поцелуев». Предаться душевному порыву и пофотографироваться приезжающие, встречающие и провожающие друг друга могут отныне в спецместах с соответствующими табличками. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. К этой дате администрация аэропорта приурочила открытие специальных зон, которые помечены табличками «Места для поцелуев». Возле знаков размещены скамейки для отдыха напротив терминалов «А» и «Б». Также – на аллее возле парковки.

«Пассажиры и гости аэропорта могут делать фото возле знаков и отмечать их хэштегом #SIP_kisses. Лучшие фотографии будут опубликованы в официальных сообществах аэропорта «Симферополь» в Facebook, ВКонтакте и Instagram, а их авторы получат подарки от аэропорта», – сообщает пресс-служба.

В соцсетях уже обсуждают акцию, пользователи цитируют расхожее: «Вокзалы видели больше искренних поцелуев, чем ЗАГС».

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 06.07.17

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