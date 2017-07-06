Оператор круизного лайнера «Князь Владимир»: порты Крыма не готовы к обслуживанию судна

Причалы в портах Крыма и Севастополя находятся в упадке. К такому выводу пришел гендиректор компании «Черноморские круизы» (оператор лайнера «Князь Владимир») Евгений Берков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учредитель «Черноморских круизов» – «Росморпорт» вынужден вкладывать собственные средства и восстанавливать причалы Ялты и Севастополя.

По словам Беркова, кроме возрождения пассажиросудоходства приходится практически с нуля восстанавливать и береговую инфраструктуру. Круиз лайнера, стартовавший 11 июня, проходит по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Что касается других причалов Крыма, которых нет в маршруте, то все зависит от интереса и возможностей порта принять и обслужить судно. Известно, что турки проявляют активный интерес и уже ведут переговоры по заходу лайнера в турецкие порты.

Про окупаемость маршрута Евгений Берков сообщил, что компания надеется вернуть затраты на Черноморском направлении не позднее пяти лет и рассчитаться с «Росморпортом».

При этом оператор не тешит себя надеждой заполнить судно большим количеством иностранных туристов, хотя и они уже проявляют интерес к черноморским круизам. В основном, это белорусы и казахи. Реже – израильтяне, иранцы. Июльская цена билета стартует от 26 тысяч рублей и выше. Все зависит от класса каюты.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 06.07.17

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