07.07.17 – время жениться: сегодня и завтра на Крым обрушится свадебный бум

В пятницу и субботу в Крыму ожидается свадебный бум.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», многие жители полуострова решили вступить в брак в красивую дату – 07.07.2017 года или в символичный для российских влюбленных День семьи, любви и верности, который будет отмечаться в субботу.

Как рассказала РИА «Новый День» руководитель Керченского отдела ЗАГС Татьяна Юркова, они ждут за два дня 27 пар. Причем основной поток придётся на завтра.

А вот многие феодосийские влюбленные предпочли пожениться сегодня. «В пятницу у нас подано 20 заявлений. Все хотели на этот день попасть. На субботу – 7», – сообщили в городском ЗАГСе Феодосии, отметив, что «это много, учитывая, что среднее количество -5-7 пар в день».

В Ялте сегодня и завтра свадьбы сыграют примерно одинаковое количество пар – чуть больше 20. «С начала лета – это самое большое число. Но кроме регистрации браков, завтра у нас будет большой праздник с чествованием золотых юбиляров, многодетных семей, специальной программой», – поделились в местном ЗАГСе.

В Киевском отделе ЗАГС города Симферополя делиться информацией о будущих семьях отказались. Зато в Ленинском отделе этого учреждения в Севастополе охотно «похвастались», что за два дня собираются поженить больше 150 пар.

Симферополь, Галия Шакирова

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